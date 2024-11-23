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Haberler Beşiktaş Yaung Boys atağı

Yaung Boys atağı

Beşiktaş yönetimi Galatasaray’ın da peşinde olduğu Young Boys’un iki yıldızına teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hadjam ve Monteiro’yu listenin başına ekledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Yaung Boys atağı

Sıyah-beyazlılar, bu sezon Galatasaray'a karşı mücadele eden İsviçre temsilcisi Young Boys'un iki yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Beşiktaş, Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Hadjam, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor, bu da Beşiktaş'ın transferde uzun vadeli bir yatırım yapmayı planladığını gösteriyor.

G.SARAY DA DEVREDE

Ayrıca, ismi daha önce Galatasaray ile anılan sağ kanat oyuncusu Joel Monteiro da Beşiktaş'ın hedefinde olan bir başka oyuncu. 25 yaşındaki İsviçreli yıldız için de şartlar zorlanacak. Monteiro, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Monteiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor, bu da Beşiktaş'ın transferde hızlı hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı iki oyuncuya da onay verdiği öğrenildi. Van Bronckhorst, takımın eksik bölgelerini güçlendirmek için bu transferlerin önemli olduğunu vurguladı.

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