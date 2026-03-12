Bayern Münih-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague

CANLI SKOR ANA SAYFA
Euroleague'de 31. hafta maçları devam ediyor. Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla 18. sırada yer alan temsilcimiz, Almanya'da galibiyet için parkeye çıkıyor. Bayern Münih-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 22:24
Euroleague'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor.

Temsilcimiz Almanya'da kazanarak bu sezon 10. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Bayern Münih 0-0 Anadolu Efes

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı 12 Mart Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA
