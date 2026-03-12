Bayern Münih-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague

Euroleague'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor.

Temsilcimiz Almanya'da kazanarak bu sezon 10. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Bayern Münih 0-0 Anadolu Efes

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı 12 Mart Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.