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Ferdinand’ın anlamlı mesajı
Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Les Ferdinand, İngiliz basınına konuştu. 1988-1989'da Beşiktaş forması giyen ve camiada çok sevilen Ferdinand, "Beşiktaş futbolculuğumun ilerlediği kulüp. Kulüpte dayanışma, sıcak ve samimi bir arkadaş ortamı gördüm. Beşiktaş'ta kazandığım tecrübeler beni Premier Lig'de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye'de geçirdiğim günleri seviyorum ve özlüyorum" diye konuştu.
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