Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Başakşehir maçı öncesi açıklama!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkıyor. İki İstanbul temsilcisinin mücadelesi öncesinde siyah beyazlı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER...

Öncelikle bugün çok önemli, Atatürk'ü anıyoruz... Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Maça gelirsek, kazanmak istiyoruz. Ligimiz lige dönüyoruz ve galibiyetlere geri dönmemiz lazım. Bugün çok iyi olmamız lazım. Malmö maçını çok beğendim. Defansta güçlü durmalıyız, Malmö maçındaki aynı şeyleri yapmalıyız.

"G.SARAY MAÇINDA DA BU VARDI AMA..."

İki takım için de yeni bir maç. Biz galibiyetler dönem istiyoruz. Son 2 maçta 5 gol yedik, bu çok fazla. Gol yememeliyiz, Avrupa'da bu mantaliteyi gösterdik. Galatasaray maçında da bu vardı ama duran toplarda iyi değildik.