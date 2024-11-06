Beşiktaş - Malmö maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor.

Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Malmö maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva, Semih

Malmö: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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GIO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö mücadelesine çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö karşısına çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, savunmada Onur Bulut ve Emirhan Topçu'nun yerine Jonas Svensson ile Gabirel Paulista'ya şans verdi.

Sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Immobile'nin yerine de Joao Mario 11'de sahada yer aldı.

IMMOBILE'NİN YOKLUĞUNDA SEMİH UÇTA

49 yaşındaki teknik direktör, golcü oyuncu Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Malmö karşısında takımının gole en yakın ismi olacak Semih, bu sezon ilk kez forvette oynayacak.

Giovanni van Bronckhorst, tüm kulvarda oynanan 17 karşılaşmanın 16'sında Immobile'yi o bölgede sahaya sürdü.

Sadece Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 4-0 kaybedilen Ajax müsabakasında Mustafa Erhan Hekimoğlu santrfor olarak maça başlamış, ikinci yarının başında ise Ciro Immobile oyuna dahil olmuştu.

PAULISTA 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında sakatlanan Brezilyalı savunması Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu. Paulista, ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelelerini kaçırırken, Avrupa Ligi'nde de deplasmanda oynanan Lyon karşılaşmasında formasından uzak kaldı.

AVRUPA'DA 248, RANDEVU

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Beşiktaş, Malmö maçı öncesinde sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, 6 kez Malmö'yle, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

"Kara Kartal", Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Göteborg'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.