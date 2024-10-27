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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'den iddialara yanıt! "Ne çaldım, ne çaldırdım"

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. İddialara yanıt veren Çebi, çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 15:08
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Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'den iddialara yanıt! "Ne çaldım, ne çaldırdım"

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. İddialara yanıt veren Çebi, çarpıcı ifadelerde bulundu.

"KİMSE 'YUH' DİYEMEZ KÜFÜR EDEMEZ"

Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse 'yuh diyemez' ve küfür edemez.

"NE ÇALDIM, NE ÇALDIRDIM"

Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, siz bankacısınız evet ama ben de iş adamıyım. Bizleri de burada ufak görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz.

"SANKİ BEN SORUMLUYMUŞUM GİBİ..."

Ben göreve geldiğimde borç 3 milyar TL'ydi. Karşılığı 582 Milyon dolar. Ben bıraktığımda borç 8.4 Milyar TL'ydi. Karşılığı 288 Milyon Dolar. Bu borcu 200 Bin Dolar bu borcu aşağı indirerek gittim. Yeni gelen yönetim 6 ayda 100 Bin Dolar borcu yukarı çekti. Bunlar net rakamlar. Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinin hepsinden ben sorumlu değilim. Sanki ben sorumluymuşum gibi gösteriliyor.

Benzinci kontratı benim Beşiktaş'ta görev almadan önce yapılmış kontratlar. Bunla ilgili davalar da sürüyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede pandemi oldu. O dönemde her taraf kriz. Kiracılar kirayı ödeyemiyor, dükkanlara müşteri gelmiyor. Bu süreci yok kabul ederek bir şeyler anlatırsanız bize haksızlık etmiş olursunuz.

"OTURUP SUSACAK MIYIZ?"

Bize sallayın sallayın biz de oturup susacak mıyız. Müsaade edin de cevabımızı verelim. 6,5 sene ikinci başkanlık yaptığım dönemde. Pepe'si, Simao'su sırtımızda yük olduğu dönemde bir feda dönemi yaşadık. Kimse kulübe sahip çıkmazken biz gelip görev yaptık. Ben sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım.

"BEŞİKTAŞ'I KİMSEYE YEDİRMEM"

Benim dönemimde 17 tane dava açılmış. Zaman aşımına uğramayan bir sürü dava var. Benim ismim geçmiyormuş, bal gibi de geçiyor. Geçtiği yerlerde ben gereğini yaparım. Ben aciz bir adam değilim. Ben Beşiktaş'ı kimseye yedirmem. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmem de.

"GİDERKEN 4 MİLYON EURO BIRAKTIM"

Ben geldiğimde 14 milyon dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik ücreti ödedim. Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Bu sırayla ödenir. Ben geldiğimde bunları konuşmadım. 4 yıl önce geldiğimde kulübün takati yoktu. Giderken 4 milyon euro kasada bıraktım. Doğruyu da konuşalım eğriyi de.

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