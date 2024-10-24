Yeniden başlasın

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 8 maçta tek galibiyet aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 247. MAÇ

Beşiktaş, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 247. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 246 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 329 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde 376 gole engel olamadı. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 125 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gole engel olamadı.

KALE ERSİN'E EMANET

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. Omzundan sakatlık yaşayan Mert Günok, forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan Ersin Destanoğlu ise son idamnda takımla birlikte çalıştı. Büyük ihtimal 23 yaşındaki kaleci bu zorla maçta formayı giyecek. Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

EN GOLCÜ OKTAY

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor. 1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. "Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

TÜRK TAKIMLARIYLA 13. KEZ

Lyon ise bugünkü müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek. Türk takımlarına karşı 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti. Öte yandan, Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Kara Kartal, UEFA Kupası'nda 2002- 2003'te son 8 takım arasında yer aldı. "Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

GIO, LYON'A YABANCI DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lyon ile mücadele etmişti. Van Bronckhorst'un takımı, Fransa'da oynanan karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

LYON İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Lyon: PERRI, TAGLIAFICO, NIAKHATE, CAR, MATA, TOLISSO, VERETOUT, BENRAHMA, LACAZETTE, FOFANA, CHERKI

Beşiktaş: ERSİN, SVENSSON, EMİRHAN, UDUOKHAI, MASUAKU, FERNANDES, MUSRATI, RAFA SILVA, MUÇI, SEMİH, IMMOBILE