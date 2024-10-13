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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Polonyalı futbolcu Jakub Kaminski'yi listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 11:23
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Beşiktaş'ta devre arası yapılacak transferler için yoğun bir mesai harcanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Siyah-beyazlıların yetkilendirdiği menajerler Avrupa'da futbolcu arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Gündeme gelen son isim ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Jakub Kaminski.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin devre arasında Alman ekibinin kapısını çalacağı ve yıldız oyuncu için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

2022 yılından beri Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Sol kanatta oynayan Polonyalı futbolcu, sağ kanatta görev yapabiliyor. Top tekniği ve hızı ile dikkat çeken genç yetenek için İtalyan takımlarının da devrede olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da Kaminski ismine onay verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Bu sezon 7 maçta forma giyen genç yetenek, 2 asist üretirken gol atma başarısı gösteremedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Büyük bir potansiyel olarak gösterilen Kaminski, 15 kez Polonya Milli Takım formasını giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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