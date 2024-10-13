TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Polonyalı futbolcu Jakub Kaminski'yi listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin devre arasında Alman ekibinin kapısını çalacağı ve yıldız oyuncu için resmi teklif yapacağı öğrenildi.
2022 yılından beri Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Sol kanatta oynayan Polonyalı futbolcu, sağ kanatta görev yapabiliyor. Top tekniği ve hızı ile dikkat çeken genç yetenek için İtalyan takımlarının da devrede olduğu belirtildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da Kaminski ismine onay verdiği belirtildi.
Bu sezon 7 maçta forma giyen genç yetenek, 2 asist üretirken gol atma başarısı gösteremedi.
Büyük bir potansiyel olarak gösterilen Kaminski, 15 kez Polonya Milli Takım formasını giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.
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