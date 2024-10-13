TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jakub Kaminski bombası! Van Bronckhorst onay verdi

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin devre arasında Alman ekibinin kapısını çalacağı ve yıldız oyuncu için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

2022 yılından beri Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.