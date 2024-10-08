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Haberler Beşiktaş

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası tamamlandı. Milli maç arasına giren takımlar çalışmalarını sürdürürken, zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü belli oldu. Peki 3 büyüklerin kasım ortasına kadar olan fikstürü nasıl şekillendi, hangi takım daha avantajlı? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 12:06
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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 8 hafta geride kaldı.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Lige verilen milli arada liderlik koltuğunda oturan takım ise Galatasaray oldu.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Sarı kırmızılılar şu ana kadar çıktığı 8 maçta 22 puan topladı ve ilk sırada yer aldı.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Beşiktaş oynadığı 7 karşılaşmada 17 puan toplarken, Samsunspor'un ardından 3. sırada yer aldı.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Fenerbahçe ise 7 maç sonunda 16 puanla 4. sırada konumlandı.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

Peki ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasım ayındaki milli araya kadar olan fikstürü nasıl?

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

İşte detaylar...

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ:

Beşiktaş - Konyaspor (20 Ekim Pazar)
Lyon - Beşiktaş (24 Ekim Perşembe)
Galatasaray - Beşiktaş (28 Ekim Pazartesi)
Beşiktaş - Kasımpaşa (2 Kasım (Cumartesi)
Beşiktaş - Malmö (6 Kasım Çarşamba)
Başakşehir - Beşiktaş (10 Kasım Pazar)

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ:

Samsunspor - Fenerbahçe (20 Ekim Pazar)
Fenerbahçe - Manchester United (24 Ekim Perşembe)
Fenerbahçe - Bodrum FK (27 Ekim Pazar)
Trabzonspor - Trabzonspor (3 Kasım Pazar)
AZ Alkmaar - Fenerbahçe (7 Kasım Perşembe)
Fenerbahçe - Sivasspor (10 Kasım Pazar)

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