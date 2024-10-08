İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası tamamlandı. Milli maç arasına giren takımlar çalışmalarını sürdürürken, zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 aylık süreçteki fikstürü belli oldu. Peki 3 büyüklerin kasım ortasına kadar olan fikstürü nasıl şekillendi, hangi takım daha avantajlı? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
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Beşiktaş oynadığı 7 karşılaşmada 17 puan toplarken, Samsunspor'un ardından 3. sırada yer aldı.
Fenerbahçe ise 7 maç sonunda 16 puanla 4. sırada konumlandı.
Peki ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasım ayındaki milli araya kadar olan fikstürü nasıl?
İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ:
Beşiktaş - Konyaspor (20 Ekim Pazar)
Lyon - Beşiktaş (24 Ekim Perşembe)
Galatasaray - Beşiktaş (28 Ekim Pazartesi)
Beşiktaş - Kasımpaşa (2 Kasım (Cumartesi)
Beşiktaş - Malmö (6 Kasım Çarşamba)
Başakşehir - Beşiktaş (10 Kasım Pazar)
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ:
Samsunspor - Fenerbahçe (20 Ekim Pazar)
Fenerbahçe - Manchester United (24 Ekim Perşembe)
Fenerbahçe - Bodrum FK (27 Ekim Pazar)
Trabzonspor - Trabzonspor (3 Kasım Pazar)
AZ Alkmaar - Fenerbahçe (7 Kasım Perşembe)
Fenerbahçe - Sivasspor (10 Kasım Pazar)
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ:
Antalyaspor - Galatasaray (19 Ekim Cumartesi)
Galatasaray - Elfsborg (23 Ekim Çarşamba)
Galatasaray - Beşiktaş (28 Ekim Pazartesi)
Galatasaray - Tottenham (7 Kasım Perşembe)
Galatasaray - Samsunspor (10 Kasım Pazar)
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