Van Bronckhorst: Kaybedince tercihler eleştirilir

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI

TAKTİKSEL TERCİHLER İŞE YARAMADI

"İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz."

KAYBEDİNCE TERCİHLER ELEŞTİRİLİR

"Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek."

BİR DAHAKİ MAÇTA HER ŞEY SIFIRDAN BAŞLAR

"Büyük bir mağlubiyet bizim için. Devam etmek zorundayız. Her maçı analiz etmek zorundayız. Sonuçta bu bir kayıptır ama 7 maçımız daha var. Gelecek hafta Frankfurt ile oynayacağız. Bugünden çok çok daha iyi oynamak zorundayız. Tabii kaybetmek istemezdim ama Hollanda'da olmuş olmamış fark etmiyor. Ajax'ın oyun stili beni şaşırtmadı. Ancak, bizim reaksiyonumuz şaşırttı. 60 dakikada oyun bitti. Bunu beklemiyordum. Bunu biliyorum, deneyimliyim. Ancak, devam edeceğiz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz, pazar günü maçımız var, haftaya da Frankfurt maçı var. Futbolcu ve teknik direktör olarak tüm maçları kazanmadım. Bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlar. Ajax için de öyle."

MUSTAFA İÇİN BÜYÜK TECRÜBE

"Mustafa iyi oynamadı. Bunu ona da söyledim. 45 dakika Ajax'a karşı oynaması büyük bir deneyim. Bunu öyle hissetmiyor ama soyunma odasında söyledim, 'faydasını göreceksin' dedim. Onana bana göre şöyle bir oyuncu; arkadaşlarını destekliyor, antrenmanda çok iyi ve ona şans verdim. Kaybettiysek benim hatam. Benim için en önemlisi ileriye, geleceğe doğru çalışmak. Şimdi maç bitti. Bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Benim görevim bu. Analiz edeceğiz. Sezon devam ediyor. Önümüzdeki maç için elimizden geldiğince çalışacağız. Futbol böyle."

"Bu PlayStation değil, oyuncularla görüşüyoruz. Ciro'yu oynatmamaya karar vermiştim. Fiziksel olarak nasıl hissettiklerine bakmalıyız. Elinizdeki en güçlü kadroyu kuruyoruz. Her ilk 11'in arkasında bir fikir vardır. Belki icra iyi değildi, o da benim sorumluluğum. Ciro oynamadığı için kaybettik demek kolay. Rafa'yı dinlendiriyorum pazartesine, çünkü yine bir maç var. Hoca olarak maçı kazanmak istersiniz. Rafa bizim için çok önemli. O yüzden onu çıkartmaya karar verdim."