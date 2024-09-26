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Haberler Beşiktaş

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Ajax ile kozlarını paylaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'ya konuk olan siyah-beyazlılar, sezon başından bu yana oynadığı 8 maçta mağlubiyeti tatmadı. Aynı başarıyı Avrupa'da da kazanmak isteyen Kartal'ın maçını canlı izlemek isteyenler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırıyor. Peki Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:50
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Ajax - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktai ilk haftada Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu olacak. Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Sezon boyu çıktığı maçlarda mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılar, Avrupa'da da başarının anahtarını elde etmek istiyor. Peki Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Klaassen, Henderson, Taylor, Traore, Brobbey, Weghorst.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

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10. KEZ AVRUPA LİGİ'NDE

Avrupa Ligi'ne, daha önce 9 kez katılan siyah-beyazlılar, sadece 3 kez gruptan çıkma başarısını gösterirken 6 kez grup aşamasında elenmişti. UEFA Kupası'nın genelinde ise 3 kez çeyrek final oynayan Beşiktaş, bu çeyrek finallerin ikisini çift maç eleme usulü varken, bir tanesini de Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam ederek oynamıştı.

YENİ FORMATTA İLK MAÇ

UEFA'nın bu sezon yaptığı format değişikliğinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takımlı lig statüsüne geçildi.

Beşiktaş, 8 farklı takımla 4 içerde 4 dışarda olmak üzere 8 maç oynayacak ve topladığı puanlar 36 takımın yer alacağı sıralamaya dahil edilecek. 36 takımlı sıralamada ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Son 16 turuna kalacak diğer 8 takım ise 9 ve 24'üncü sıradaki 16 takımın oynayacağı elemeler sonrası belirlenecek. Ayrıca UEFA'nın yaptığı yeni format değişikliğinde, lig aşamasından sonraki turlara Şampiyonlar Ligi'nde elenen takımlar katılamıyor.

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AVRUPA KUPALARINDA 245'İNCİ RANDEVU

Siyah-beyazlılar Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 245'inci maçına çıkacak.

Daha önceki 244 maçta 92 galibiyet alan Beşiktaş, 49 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 103 maçta da mağlup olmaktan kurtulamadı. 244 maçta rakip ağlara 328 gol atan Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

BRONCKHORST SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Bu sezon Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, Avrupa Ligi elemesinde de 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ayrıca Süper Kupa'da da Galatasaray'ı mağlup edip kupanın sahibi olmuştu.

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Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde de ilk maçından galibiyetle ayrılıp yenilmeme serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ın Ajax karşısında eksik ve cezalı futbolcusu bulunmuyor. Siyah- beyazlıların muhtemel 11'i şu şekilde; "Mert - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, İmmobile."

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