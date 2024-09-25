Eski dostlar birbirine rakip oluyor! Ajax ve Beşiktaş karşı karşıya

Avrupa Ligi'nde ilk haftada yarın Hollanda'da karşılaşacak Beşiktaş ile Ajax'ın birbirlerini yakından tanıyor. Beşiktaş'ta sezona çok iyi başlayan teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, ülkesi Hollanda'ya rakip olarak dönüyor. Hollandalı çalıştırıcı, oyuncu ve hoca olarak daha önce Feyenoord ile Ajax'a rakip olmuştu. Ajax'ı iyi tanıyan Van Bronckhorst, çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyor.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ajax'ta ise daha önce Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, görev yapıyor. Farioli, Beşiktaş'la daha önce Alanyaspor'un başında 3 maça çıkıp 2 yenilgi 1 beraberlik almıştı. İtalyan teknik adam, Karagümrük'te de siyah-beyazlılara karşı 2 maçta 1 yenilgi, 1 galibiyet elde etti. Farioli'nin yanısıra bu sezon Ajax'a giden Wout Weghorst, eski takımına rakip olacak.

2022-2023'TE OYNADI

2022-23 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve 18 resmi maça çıkan Weghorst, 9 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Hollandalı forvet, sezonun ortasında Manchester United'a gitmişti. Yarın akşam oynanacak Johan Cruyff Arena'da oynanacak maçta Weghorst, Ajax'ın forvetlerinden biri olacak. Trabzonspor'dan yetişip 2022'de Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan da kadroda yer alıyor.

2 MAÇTA 95 DAKİKA

Eski Beşiktaşlı Wout Weg horst, bu sezon Burnley'den transfer olduğu Ajax'ta 2 maçta 95 dakika süre aldı ve henüz golle tanışamadı.

İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak. Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

1 GOL ATTI

Trabzonspor altyapısından yetişerek 2022 yılında Ajax'a transfer olan 21 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan da bu sezon 3 maçta 196 dakika süre aldı. Genç savunma cı 3 karşılaşmada 1 gol atmayı başardı.

FEYENOORD İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Futbolculuk ve hocalık döneminde Hollanda'da Feyenoord'la özdeşleşen Bronckhorst, Ajax ile çok sayıda maça çıktı. Van Bronckhorst, Hol landa'da De Klassieker yani - Klasik olarak bilinen ezeli rekabette Ajax'a karşı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak mücadele etti.

İSTEDİĞİ RİTMİ YAKALAYAMADI

İtalyan teknik direktör Farioli, Ajax'ta bu sezon istediği ritmi bulamadı. Hol landa Eredivisie'de 2 maçı - ertelenen Amsterdam ekibi 4 maçta 2 galibiyet alırken, 1'er kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Ajax, ligde 8 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Hollanda ekibi, Avrupa Ligi'nde de Vojvodina ve Panathinaikos'u elemişti. Farioli'nin takımı özellikle Panathinaikos'u 13-12'lik penaltı serisiyle zorlanarak geçmişti.

AMSTERDAM YOLCULUĞU

Avrupa Ligi'nde ilk sınavını yarın akşam Hollanda'da Ajax'a karşı verecek Beşiktaş'ın Amsterdam yolculuğu bugün olacak. Siyah-beyazlılar bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.