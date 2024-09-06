TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son olarak Joao Mario'nun transferiyle birlikte dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Portekizli yıldız, tarihte hem Beşiktaş hem de Benfica forması giyen 11. futbolcu oldu. İşte yolu her iki kulüpten de geçmiş bütün futbolcular... (BJK SPOR HABERLERİ)
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1- GUIARO RONALDO (2001 - 2005)
2- SIMAO SABROSA (2011 - 2012)
3- MANUEL FERNANDES (2011 - 2014)
4- SIDNEI (2011 - 2012)
5- ANDERSON TALISCA (2016 - 2018)
6- PEDRO REBOCHO (2019 - 2020)
7- DOUGLAS (2019 - 2022)
8- GEDSON FERNANDES (2022 - Günümüz)
9- RAFA SILVA (2024 - Günümüz)
10- CHER NDOUR (2024 - Günümüz)
11- JOAO MARIO (2024 - Günümüz)
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