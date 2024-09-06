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TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son olarak Joao Mario'nun transferiyle birlikte dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Portekizli yıldız, tarihte hem Beşiktaş hem de Benfica forması giyen 11. futbolcu oldu. İşte yolu her iki kulüpten de geçmiş bütün futbolcular... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 13:27
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TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, Joao Mario'nun transferiyle birlikte dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

Portekizli yıldız, tarihte hem Beşiktaş hem de Benfica forması giyen 11. futbolcu oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

İşte geçmişten günümüze hem Beşiktaş hem de Benfica forması giymiş bütün futbolcular...

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

1- GUIARO RONALDO (2001 - 2005)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

2- SIMAO SABROSA (2011 - 2012)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

3- MANUEL FERNANDES (2011 - 2014)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

4- SIDNEI (2011 - 2012)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

5- ANDERSON TALISCA (2016 - 2018)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

6- PEDRO REBOCHO (2019 - 2020)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

7- DOUGLAS (2019 - 2022)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

8- GEDSON FERNANDES (2022 - Günümüz)

TRANSFER HABERLERİ | Kimler geldi kimler geçti? Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı

9- RAFA SILVA (2024 - Günümüz)

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