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Pak’tan ziyaret

Spor Okulları Koordinatörü Ufuk Pak, Nahçıvan Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bulunduğu Nahçıvan'da Genel Sekreter Ragif Abbasov ve federasyon yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Pak’tan ziyaret

Spor Okulları Koordinatörü Ufuk Pak, Nahçıvan Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bulunduğu Nahçıvan'da Genel Sekreter Ragif Abbasov ve federasyon yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Nahçıvan Futbol Federasyonu Başkanı Zaur Ahundov'un telefonla katıldığı ziyarette Pak; Beşiktaş Külübü'nün ilke ve hedefleri, altyapıya, çocuklarla gençlerin eğitimine verdiği önem ve spor okulları çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ufuk Pak, daha sonra Araz Nahçıvan kulübünün Altyapı Direktörü Sakit Rzayev ve kulüp yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Araz Nahçıvan kulübün antrenörleri ve sporcularıyla bir görüşme gerçekleştiren Pak, faaliyete geçmesi planlanan futbol okulunda uygulanacak antrenman programı hakkında Altyapı Direktörü Sakit Rzayev ile görüş alışverişinde bulundu.

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