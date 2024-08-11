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Giovanni van Bronckhorst'tan maçın ardından zemin isyanı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah*-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 00:30
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Giovanni van Bronckhorst'tan maçın ardından zemin isyanı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah*-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif detaylar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız.

Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık. Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu.

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