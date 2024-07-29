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Beklentileri karşılayamadı
ABD'Lİ futbol adamı Brad Friedel, henüz beklentileri karşılayamadı. Şu ana dek sadece Valentin Rosier'in sözleşme feshi sürecinde aktif rol oynadı. Ancak Rosier'in gelir elde edilmeden Leganes'e transfer olması tartışma yarattı. Kadroda 19 yabancı oyuncu bulunurken yeni transferler için sayının azalmasını bekleyen yönetim, Friedel'dan istediği haberleri alamadı. Kartal'da Ante Rebic, Alex-Oxlade Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey gözden çıkarılan isimlerden bazıları.
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