Ciro Immobile Beşiktaş'ta

Sıyah Beyazlı yönetimin nokta transferleri tüm hızıyla devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva gibi yıldız isimlere bir ünlü daha eklendi. Beşiktaş, attığı gollerle İtalya Milli Takımı'nın da bir dönemine damga vuran yıldız golcü Ciro İmmobile ile el sıkıştı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

LAZİO'DA YENİDEN DOĞDU

Sevılla'dan kısa süre sonra Dortmund'a geri dönen İmmobile, buradan tekrar eski takımı Torino'ya kiralandı. 2016 yılında kısa bir süre Torino'da kiralık olarak forma giydikten sonra Lazio'ya transfer oldu. Halihazırda Lazio forması giyen Ciro İmmobile, 2014 yılından bu yana İtalya Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından biri olarak sahada yer almakta.

JUVENTUS İLE GELİŞME SAĞLADI

Cıro İmmobile, 20 Şubat 1990'da İtalya'nın Torre Annunziata şehrinde doğdu. Futbol kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı ve 2008'de Juventus'un altyapısına geçti. Profesyonel sözleşmesini 2009'da Juventus ile imzalayan genç oyuncu, tecrübe kazanmak için birkaç sezon boyunca farklı kulüplere kiralandı: 2010'da Siena'ya, 2011'de Grosseto'ya, 2012'de ise Pescara'ya.

YILDIZI PESCARA'DA PARLADI

Özellıkle 2012 yılında Pescara'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İmmobile, 37 maçta 28 gol kaydederek büyük beğeni topladı ve 2012-13 sezonunda Genoa'ya transfer oldu. Ancak burada sadece 5 gol atabilmesiyle beklenenin altında kaldı ve bir sonraki sezon Torino'ya transfer edildi.