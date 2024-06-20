TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı
Yeni yabancı kuralı sonrası transferde yerli alternatiflere yönelen Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim genç yıldız için Bayern Münih ile masaya oturacak. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç yeteneğin önemli potansiyel taşıdığı düşünülüyor.
Alman ekibiyle anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Yusuf ile de görüşülecek ve el sıkışılacak.
Sabah'ta yer alan habere göre; hem kanat hem de forvet oynayabilen gurbetçi futbolcunun bu kez olumlu yaklaşım gösterdiği ve gelmeye hazır olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık forma giyen Yusuf, 26 maçta 5 gole imza attı. Bayern Münih altyapısında yetişen genç isim, U15 ve U16'da Türkiye formasını terletti.
DİĞER