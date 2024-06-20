Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Yeni yabancı kuralı sonrası transferde yerli alternatiflere yönelen Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim genç yıldız için Bayern Münih ile masaya oturacak. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 12:15
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Transferlerini sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefleye Beşiktaş, yabancı oyuncu takviyesi kadar yerli isimlere de önem veriyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Kadro derinliği oluşturmayı ve alternatifleri artırmayı amaçlayan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon da kadroya katılması hedeflenen ancak gerçekleşmeyen Yusuf Kabadayı'yı bu kez bitirme noktasına getirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Kartal, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç yeteneğin önemli potansiyel taşıdığı düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Alman ekibiyle anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Yusuf ile de görüşülecek ve el sıkışılacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Sabah'ta yer alan habere göre; hem kanat hem de forvet oynayabilen gurbetçi futbolcunun bu kez olumlu yaklaşım gösterdiği ve gelmeye hazır olduğu aktarıldı.

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