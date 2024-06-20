TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan gurbetçi harekatı! Bayern Münih ile görüşmeler başladı

Alman ekibiyle anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Yusuf ile de görüşülecek ve el sıkışılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; hem kanat hem de forvet oynayabilen gurbetçi futbolcunun bu kez olumlu yaklaşım gösterdiği ve gelmeye hazır olduğu aktarıldı.