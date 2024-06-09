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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, MLS ekibi Toronto'dan ayrılmak isteyen Lorenzo Insigne için harekete geçti. ABD'li Brad Friedel, transferi bizzat yönetecek. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!

Teknik Direktör sorununu Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek çözen Beşiktaş, gözünü kadroya sınıf atlatacak yıldız transferlere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!

Hedefteki ilk isim dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!

MLS ekibi Toronto forması giyen 33 yaşındaki kanat forvet, Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın danışmanlık görevine getirdiği Amerikalı Brad Friedel, ülkesindeki iyi ilişkilerini bu transferi bitirmek için kullanacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!

Napoli performansıyla yıldızlaşan ve İtalya Milli Takım formasıyla 54 maçta 10 gole imza atan Insigne, bu sezon Toronto ile 10 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!

Görüşmelere başlayan Friedel, transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.

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