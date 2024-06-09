TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Lorenzo Insigne bombası!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, MLS ekibi Toronto'dan ayrılmak isteyen Lorenzo Insigne için harekete geçti. ABD'li Brad Friedel, transferi bizzat yönetecek. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Napoli performansıyla yıldızlaşan ve İtalya Milli Takım formasıyla 54 maçta 10 gole imza atan Insigne, bu sezon Toronto ile 10 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
Görüşmelere başlayan Friedel, transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.
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