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Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta hoca arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine Fatih Tekke'yi aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 09:53
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Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un ayrılığının ardından göreve sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe getirildi.

Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Takvim'in haberine göre, siyah beyazlı kurmaylar haziran ayına kadar Serdar Topraktepe ile yoluna devam etme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Ancak Beşiktaş, yeni sezon için hoca arayışlarını da sürdürüyor. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Fatih Tekke'nin isminin Beşiktaş ile anıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Futbolculuk döneminde siyah beyazlılarda forma giyen 46 yaşındaki Fatih Tekke'nin Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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