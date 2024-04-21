Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

Takvim'in haberine göre, siyah beyazlı kurmaylar haziran ayına kadar Serdar Topraktepe ile yoluna devam etme kararı aldı.

Ancak Beşiktaş, yeni sezon için hoca arayışlarını da sürdürüyor. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.