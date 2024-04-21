Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta hoca arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine Fatih Tekke'yi aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Fatih Tekke'nin isminin Beşiktaş ile anıldığı öğrenildi.
Futbolculuk döneminde siyah beyazlılarda forma giyen 46 yaşındaki Fatih Tekke'nin Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
DİĞER