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Kupasız bitemez

Kara Kartal, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmek isteyen siyahbeyazlılar Türkiye Kupası'nı alarak hem Avrupa arenasını garantilemek hem de taraftarının yüzünü bir nebze olsun güldürmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Kupasız bitemez

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda. Ligin zirvesindeki ekiplerle puan farkının 37 puana çıkmasının ardından, sezonu en azından üçüncü sırada bitirmek isteyen siyahbeyazlılar; son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alınca bu şansını da zora soktu. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda yer almayı garantilemek için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın şart olduğuna dikkat çekiyor.

SAHADA SAVAŞMALIYIZ

Bu konuda Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Türkiye Kupası bu sezon olmazsa olmazımız. Kupayı almak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Teknik heyet ve futbolcular da bunun farkında" açıklamasını yaparken; Başkan Hasan Arat da geçtiğimiz hafta Ümraniye'ye giderek oyuncularına sert bir dille "Avrupa'ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

KAPTANLAR SÖZ VERDİ

Başkan Aratın, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi çıkıp gidebilirsiniz." sözlerinin ardından futbolcuların da takım kaptanları aracılığıyla "Beşiktaş, seneye mutlaka Avrupa arenasında olacak" diye söz verdikleri belirtildi. Yönetim, bu sayede en azından taraftarların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

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