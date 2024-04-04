Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Santos'un Başakşehir maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak, mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. 30 maçta 46 puan toplayan, Süper Lig'de oynadığı son son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermek ve yeniden bir seriye başlamak istiyor.

2 SAKAT, 4 SINIRDA

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Al-Musrati, Amartey ve Chamberlain ise iyileşti. Beşiktaş'ta 4 futbolcu da Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Svensson, Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bugün de kart görmeleri halinde Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

Başakşehir'de Deniz Türüç, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte Mehdi Abeid, Leo Dubois, Olivier Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DIŞARDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Kartal, deplasmanda çıktığı 15 maçta 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.Kara Kartal bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

4

Beşiktaş, Başakşehir'e yenilmesi halinde ise 2021-22 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Siyah- beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 11, 12, 13 ve 14. haftalarda oynadığı maçlardan puansız ayrılmıştı.

20

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 6, Beşiktaş 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 6 da beraberlik bulunuyor. Başakşehir'in 23 golüne, siyah-beyazlılar 25 golle karşılık verdi.

Başakşehir'in muhtemel 11'i: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Onur, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Onur, Necip, Colley, Mausaku, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muci, Rashica, Semih.