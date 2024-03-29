TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yeni forveti Avusturya'dan! Milli maçta dikkat çekti
Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlılar, Milli arada listeye yeni bir isim daha ekledi. İşte ayrıntılar...
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Hazırlık maçında attığı 3 golle yıldızlaşan 29 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun Freibourg'un birinci santrforu olmaması siyah-beyazlıların iştahını kabarttı.
Bugüne kadar 442 resmi maça çıkan Michael Gregoritsch, bu periyotta 104 gol atarken, 34 de asisti yapmayı başardı.
Avusturyalı yıldız Milli takımda da 53 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı.
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