TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yeni forveti Avusturya'dan! Milli maçta dikkat çekti

Beşiktaş'ın futboldan sorumlu isimleri Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, 2003 doğumlu stoper Querfeld'i izlemek istedikleri Avusturya-Türkiye maçında, forma şansı bulamayan genç oyuncuyu izleyemese de; başka bir isme dikkat çekti.