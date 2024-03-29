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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yeni forveti Avusturya'dan! Milli maçta dikkat çekti

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlılar, Milli arada listeye yeni bir isim daha ekledi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta forveti Samer

Önümüzdeki sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, listesini geniş tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta forveti Samer

Beşiktaş'ın futboldan sorumlu isimleri Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, 2003 doğumlu stoper Querfeld'i izlemek istedikleri Avusturya-Türkiye maçında, forma şansı bulamayan genç oyuncuyu izleyemese de; başka bir isme dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta forveti Samer

Bundesliga takımlarından Freibourg'ta oynayan 1.92'lik golcü Michael Gregoritsch'i yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta forveti Samer

Hazırlık maçında attığı 3 golle yıldızlaşan 29 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun Freibourg'un birinci santrforu olmaması siyah-beyazlıların iştahını kabarttı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta forveti Samer

Bugüne kadar 442 resmi maça çıkan Michael Gregoritsch, bu periyotta 104 gol atarken, 34 de asisti yapmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta forveti Samer

Avusturyalı yıldız Milli takımda da 53 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

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