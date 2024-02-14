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Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Puan ortalaması...

Beşiktaş'ta Kayserispor beraberliği sonrası Portekizli teknik direktör Fernando Santos eleştirilerin odak noktası oldu. Tecrübeli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan siyah beyazlılar puan ortalamasıyla tartışılmaya başlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Puan ortalaması...

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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos son dönemde alınan kötü sonuçlar üzerine tartışılmaya başlandı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Siyah-Beyazlılar iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Santos'la çıktığı 6 maçın 4'ünde ise gol sevinci yaşayamadı.

Kara Kartal'ın Santos göreve gelmeden önceki puan ortalaması 1.68 iken bu ortalama Santos döneminde 0.83'e düştü. Gol ortalaması da 1.57'den 1.33'e geriledi. Santos göreve geldikten sonra 18 olan zirve ile aradaki fark da 26'ya çıktı. Ayrıca Siyah-Beyazlılar, Kayseri maçındaki 0,21'lik gol beklentisi ile de haftanın en kötü performansına imza attı. Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli teknik adamın Kayserispor maçında defansif bir oyun tercih etmesi, Cenk'i çıkartıp Al-Musrati'yi oyuna alması ve orjini 10 numara olan Muçi'yi de sağ kanatta oynatması futbol kamuoyu ve Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından çok tartışıldı.

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