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Beşiktaş Karagümrük'e 6 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, F. Karagümrük ile oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybetmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 21:48
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Beşiktaş Karagümrük'e 6 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, rakibine karşı da yenilmezlik serisini sürdürdü. Kartal, Karagümrük ile oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Karagümrük ise Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla deplasmanda kazanmıştı.

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