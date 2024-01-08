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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Beşiktaş'ta teknik direktör sorununun çözülmesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın alternatifini Almanya'da buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:17
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında iç sahada Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrasında Beşiktaş'ta ilk olarak teknik direktör sorunu çözüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Uzun süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği açıklandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Yeni hocasını bulan Kartal'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında kadroda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Takımdaki birçok isimle vedalaşacak olan Beşiktaş, yapacağı takviyelerle sıkıntılı süreci atlatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Kartal'da kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün alternatifini buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'ın boşluğunu Sebastien Haller ile doldurmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Dortmund ile sözlü anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Kartal'ın sadece Haller'in sezon sonuna kadar Dortmund'dan alması gereken ücreti karşılayacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

KANSERİ YENMİŞTİ
Temmuz 2022'de Dortmund'a imza attıktan sonra testis kanseri olduğu ortaya çıkan Haller, 6 ay tedavi gördükten sonra sahalara dönmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Bu sezon Alman devi Dortmund ile 14 karşılaşmada görev yapan Sebastien Haller, 2 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

TOPLAMDA 111 MİLYON EURO BONSERViS ÖDENDİ
Sırasıyla Auxerre, Utrecht, Eintracht Frankfurt'West Ham, Ajax ve Dortmund formaları giyen Fildişi Sahilli golcüye toplamda 111 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

2015 Auxerre - Utrecht: 750 bin euro
2017 Utrecht - E. Frankfurt: 7 milyon euro
2019 E. Frankfurt - West Ham: 50 milyon euro
2021 West Ham - Ajax: 22.5 milyon euro
2022 Ajax - Dortmund: 31 milyon euro

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Haller'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

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