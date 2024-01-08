BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 111 milyon euro...

Beşiktaş'ta teknik direktör sorununun çözülmesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın alternatifini Almanya'da buldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında iç sahada Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrasında Beşiktaş'ta ilk olarak teknik direktör sorunu çözüldü.
Uzun süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği açıklandı.
Yeni hocasını bulan Kartal'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında kadroda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Takımdaki birçok isimle vedalaşacak olan Beşiktaş, yapacağı takviyelerle sıkıntılı süreci atlatmak istiyor.
Kartal'da kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün alternatifini buldu.
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'ın boşluğunu Sebastien Haller ile doldurmayı planlıyor.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Dortmund ile sözlü anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Kartal'ın sadece Haller'in sezon sonuna kadar Dortmund'dan alması gereken ücreti karşılayacağı bildirildi.
KANSERİ YENMİŞTİ Temmuz 2022'de Dortmund'a imza attıktan sonra testis kanseri olduğu ortaya çıkan Haller, 6 ay tedavi gördükten sonra sahalara dönmüştü.
Bu sezon Alman devi Dortmund ile 14 karşılaşmada görev yapan Sebastien Haller, 2 kez gol sevinci yaşadı.
TOPLAMDA 111 MİLYON EURO BONSERViS ÖDENDİ Sırasıyla Auxerre, Utrecht, Eintracht Frankfurt'West Ham, Ajax ve Dortmund formaları giyen Fildişi Sahilli golcüye toplamda 111 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
2015 Auxerre - Utrecht: 750 bin euro 2017 Utrecht - E. Frankfurt: 7 milyon euro 2019 E. Frankfurt - West Ham: 50 milyon euro 2021 West Ham - Ajax: 22.5 milyon euro 2022 Ajax - Dortmund: 31 milyon euro
Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Haller'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.