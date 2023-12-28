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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Teklif...

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı gündemden düşmüyor. Başarılı teknik adamdan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Teklif...

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında adı geçmeye devam eden Sergen Yalçın kendisine bir teklif gelmediğini söyledi. Duhuliye.com'a konuşan başarılı çalıştırıcı "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Ben öyle çok konuşan biri değilim, görevi bıraktıktan sonra da konuşmadım. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman oturur konuşuruz, şu an itibarı ile beni kimse aramadı" dedi.

YÖNETİMDEN İSTEMEYENLER VAR

Öte yandan Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'nın Sergen Yalçın'la yapacağı görüşmenin rafa kaldırıldığı belirtildi. Gelen haberlere göre Yalçın konusunda yönetim içinde ciddi kriz yaşanıyor. Beşiktaşlı kurmaylar Sergen Yalçın'ı isteyen ve istemeyen şeklinde ayrıldı. Başkan Hasan Arat ise tercihini yabancı teknik direktörden yana kullanmak istiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirilmedi.

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