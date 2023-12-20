TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor
Son dakika spor haberi: Vincent Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasının ardından golcü transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin 1.5 yıllık kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...
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LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR
İddiaya göre Arat'ın İngiltere'de kurduğu temaslarda 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüştüğü ve olumlu sonuçlar aldığı kaydedildi. Kulüpler arasında tamamen anlaşılması sonrası piyasa değeri 28 milyon euro civarında olan Armando Broja'nın 1.5 yıllığına siyah-beyazıl takımın kadrosuna katılması bekleniyor. Vincent Aboubakar ile iplerin kopma noktasına gelmesiyle kesin bir forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ın listesinde alternatif isimler de bulunuyor.
1.91 boyundaki Armando Broja hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Kariyerinde çıktığı 154 resmi kulüp karşılaşmada 43 gol, 11 asist yapan Broja, toplam 8 kez sarı kart gördü, hiç kırmızı yemedi.
Broja Arnavutluk Milli Takımı'nda da 17 maçta 4 gol kaydetti.
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