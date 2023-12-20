TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

İddiaya göre Arat'ın İngiltere'de kurduğu temaslarda 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüştüğü ve olumlu sonuçlar aldığı kaydedildi. Kulüpler arasında tamamen anlaşılması sonrası piyasa değeri 28 milyon euro civarında olan Armando Broja'nın 1.5 yıllığına siyah-beyazıl takımın kadrosuna katılması bekleniyor. Vincent Aboubakar ile iplerin kopma noktasına gelmesiyle kesin bir forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ın listesinde alternatif isimler de bulunuyor.