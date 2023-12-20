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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

Son dakika spor haberi: Vincent Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasının ardından golcü transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin 1.5 yıllık kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim öncesi İngiltere Premier lig takımı Chelsea ile görüşmeler yaptığı açıklamıştı. Arat, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önce Fransa ardından İngiltere'ye seyahatler yapmıştı.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

Arat bir de her fırsatta devre arasında iyi transferler yapacaklarını ifade edince söylentiler arka arkaya gelmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

Bunlardan biri de 'Anlaştım' dediği Chelsea'nin genç forveti Armando Broja oldu. İngiliz kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki dev golcünün devre arasında siyah-beyazlı takıma gelebileceği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR
İddiaya göre Arat'ın İngiltere'de kurduğu temaslarda 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüştüğü ve olumlu sonuçlar aldığı kaydedildi. Kulüpler arasında tamamen anlaşılması sonrası piyasa değeri 28 milyon euro civarında olan Armando Broja'nın 1.5 yıllığına siyah-beyazıl takımın kadrosuna katılması bekleniyor. Vincent Aboubakar ile iplerin kopma noktasına gelmesiyle kesin bir forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ın listesinde alternatif isimler de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

1.91 boyundaki Armando Broja hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Kariyerinde çıktığı 154 resmi kulüp karşılaşmada 43 gol, 11 asist yapan Broja, toplam 8 kez sarı kart gördü, hiç kırmızı yemedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor

Broja Arnavutluk Milli Takımı'nda da 17 maçta 4 gol kaydetti.

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