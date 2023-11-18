Michael Eneramo'dan çarpıcı Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

2011 yılında Sivas'a geldiğimde havanın çok soğuk olduğu farklı bir ortam vardı. Ama yine de Sivasspor'a çok hızlı adapte oldum. Rıza Çalımbay Hoca, ortama çok hızlı adapte olmamda bana çok yardımcı oldu. Birçok yetenekli oyuncuyla beraber çalıştım.
O dönem Beşiktaş'ın haricinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'dan transfer teklifi aldım. Bursaspor ve Beşiktaş benimle daha fazla ilgilendi ve daha sonra Beşiktaş ile anlaştım.
Beşiktaş'a gittiğime pişman değildim. Tek pişmanlığım orada yeterli süreye sahip olamamaktı ve bu Slaven Bilic'in kararıydı. Beşiktaş'ta hiçbir zaman yeterince oynayamadım. Bu yüzden Slaven Bilic'in kararıyla daha fazla süre almak için Karabükspor'a gitmek zorunda kaldım.
Rıza Hoca'nın yönetiminde 2 yıl oynadım. O, çok disiplinli ve çalışkan bir teknik direktör. Rıza Hoca, oyuncuları anlıyordu ve oyuncularla nasıl konuşulacağını biliyordu. Ayrıca oyununuzu nasıl geliştireceğinizi biliyordu. Rıza Çalımbay, umarım Beşiktaş'ta başarılı olur.
Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu muhteşem bir forvet ve çok güçlü. Ayrıca hızlı bir forvet ve her açıdan gol atabiliyor. Çok büyük bir potansiyele sahip, şu anki formuyla devam ederse Onuachu'nun gol kralı olabileceğine inanıyorum.
Süper Lig'i takip ediyorum. Kimin şampiyon olacağıyla ilgili tahmin yapamazsınız. Ama yine de Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanma konusunda iyi durumda olduğunu düşünüyorum.