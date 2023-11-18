Haberler Beşiktaş Michael Eneramo'dan çarpıcı Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

Michael Eneramo'dan çarpıcı Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bir dönem Beşiktaş, Başakşehir, Karabükspor, Sivasspor ve Manisaspor'da forma giyen Michael Eneramo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nijeryalı eski golcü, Türkiye kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 14:36
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Michael Eneramo'dan Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

2011 yılında Sivas'a geldiğimde havanın çok soğuk olduğu farklı bir ortam vardı. Ama yine de Sivasspor'a çok hızlı adapte oldum. Rıza Çalımbay Hoca, ortama çok hızlı adapte olmamda bana çok yardımcı oldu. Birçok yetenekli oyuncuyla beraber çalıştım.

Michael Eneramo'dan Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

O dönem Beşiktaş'ın haricinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'dan transfer teklifi aldım. Bursaspor ve Beşiktaş benimle daha fazla ilgilendi ve daha sonra Beşiktaş ile anlaştım.

Michael Eneramo'dan Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

Beşiktaş'a gittiğime pişman değildim. Tek pişmanlığım orada yeterli süreye sahip olamamaktı ve bu Slaven Bilic'in kararıydı. Beşiktaş'ta hiçbir zaman yeterince oynayamadım. Bu yüzden Slaven Bilic'in kararıyla daha fazla süre almak için Karabükspor'a gitmek zorunda kaldım.

Michael Eneramo'dan Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

Rıza Hoca'nın yönetiminde 2 yıl oynadım. O, çok disiplinli ve çalışkan bir teknik direktör. Rıza Hoca, oyuncuları anlıyordu ve oyuncularla nasıl konuşulacağını biliyordu. Ayrıca oyununuzu nasıl geliştireceğinizi biliyordu. Rıza Çalımbay, umarım Beşiktaş'ta başarılı olur.

Michael Eneramo'dan Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu muhteşem bir forvet ve çok güçlü. Ayrıca hızlı bir forvet ve her açıdan gol atabiliyor. Çok büyük bir potansiyele sahip, şu anki formuyla devam ederse Onuachu'nun gol kralı olabileceğine inanıyorum.

Michael Eneramo'dan Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

Süper Lig'i takip ediyorum. Kimin şampiyon olacağıyla ilgili tahmin yapamazsınız. Ama yine de Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanma konusunda iyi durumda olduğunu düşünüyorum.

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