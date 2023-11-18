Michael Eneramo'dan çarpıcı Beşiktaş itirafı: En büyük pişmanlığım...

2011 yılında Sivas'a geldiğimde havanın çok soğuk olduğu farklı bir ortam vardı. Ama yine de Sivasspor'a çok hızlı adapte oldum. Rıza Çalımbay Hoca, ortama çok hızlı adapte olmamda bana çok yardımcı oldu. Birçok yetenekli oyuncuyla beraber çalıştım.