Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde başarılı bir performans sergiledi ve turnuvaya adım atmaya hak kazandı. Montella yönetimindeki Türkiye, Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İki ekip hazırlık maçında karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Almanya - Türkiye maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçı TRT1'de mi?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:23 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Almanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncı henüz bilinmiyor. Yayıncı kuruluş belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

CENGİZ ÜNDER VE HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynayacağı müsabakada kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA! Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü tiyatrocu Metin Uca'nın son paylaşımı yürek burktu...
Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Gündem Gazze'deki soykırım
Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?
Batshuayi'ye çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı!
Büyükekşi: Avrupa'nın en genç milli takımıyız
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Edin Dzeko kazancıyla yardım yapıyor! Edin Dzeko kazancıyla yardım yapıyor! 09:18
Macaristan ve Slovakya EURO 2024'de! Macaristan ve Slovakya EURO 2024'de! 09:12
Alex Ferguson geri dönüyor! Alex Ferguson geri dönüyor! 09:01
Wanda Nara açıkladı! "Bana evlenme teklifi etti" Wanda Nara açıkladı! "Bana evlenme teklifi etti" 08:55
F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi başladı! F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi başladı! 08:53
Scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek Scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek 08:19
Daha Eski
Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu? 07:52
Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! 01:34
F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! 01:28
Ghezzal kredisini tüketti! Ghezzal kredisini tüketti! 01:18
A. Efes İtalya'da kayıp! A. Efes İtalya'da kayıp! 01:08
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! F.Bahçe'ye Werner müjdesi! 01:08