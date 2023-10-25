Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlılar, topla ısınma çalışması yaptı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl, Daniel Amartey ve Umut Meraş antrenmana katılmadı. Tedavileri tamamlanan Salih Uçan ile Eric Bailly ise takımdan ayrı çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Norveç'in Bodo kentine gidecek.