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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gemileri yaktı! Romain Saiss'ten yönetime ayrılık talebi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlamaları başladı. Siyah beyazlılarda bu anlamda takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Beşiktaş'ta takımdaki geleceği belirsiz olan Faslı futbolcu Romain Saiss ile ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gemileri yaktı! Romain Saiss'ten yönetime ayrılık talebi

Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper, milli takım kampına katılmadan hemen önce yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti.

Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bu konuda bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamı getirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.

ADA EKİBİYLE GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Bu gelişme üzerine ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro önerisiyle Beşiktaş'ın kapısını çalan Nottingham Forest bir kez daha masaya geldi. Kartal, İngiliz kulübünden 4 milyon Euro bonservis talep ederken iki taraf arasında görüşmeler hız kazandı. Tecrübeli oyuncunun yazın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Gitmek isteyen gidebilir, kapı açık" yorumunu yapmıştı.

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