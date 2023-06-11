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Rıdvan geri dönüyor! Beşiktaş harekete geçti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş gelecek sezonun planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek için arayışta olan siyah-beyazlılar, Masuaku’nun bonservisini alırken, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Umut Meraş’ın yerine Rıdvan Yılmaz’ı almak için harekete geçti. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Rıdvan geri dönüyor! Beşiktaş harekete geçti

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Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun planlamasına başlarken öncelik stoper ve orta sahaya verildi. Ancak gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda sol bek için de arayışlar var. Bu bölgede Masuaku'nun bonservisi alınırken yerli olarak ise Umut Meraş bulunuyor. Fakat 1 sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun performansı teknik direktör Şenol Güneş'i tatmin etmezken bu bölge için de çalışmalar başlayacak.

Umut'la yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen ilk isim ise Rıdvan Yılmaz oldu.

Beşiktaş'tan Rangers'a geçen sezonun başında transfer olan Rıdvan, buna karşın fazla şans bulamamıştı. 22 yaşındaki oyuncu ve menajeri, daha önce Avrupa'da kalmak istediğini vurgulasa da siyah-beyazlılar, durumu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, uygun şartlar oluşması halinde Rıdvan'ı kiralamak için haftaya resmen harekete geçecek.

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