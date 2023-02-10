Beşiktaşlı futbolculardan deprem bölgesine özel uçakla yardım

Beşiktaşlı futbolcular, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine özel uçakla yardım görevlileri ile malzemeleri gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, afetin etkili olduğu Gaziantep'e AFAD, AKUT, Türk Kızılay ve sağlık görevlileri ile ısıtıcı, telsiz ekipmanları, ilaç ve gıda malzemelerini taşıyan özel bir uçak gönderdiği bildirildi.

Uçağın, görevlilerle yardım malzemelerinin Gaziantep Havalimanı'nda tahliye edilmesinden sonra depremzede vatandaşları alarak İstanbul'a döndüğü aktarıldı.