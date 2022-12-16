Gücümüz var umudumuz da

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-3 kazandıkları Giresun karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Antalya kampında fiziksel bir altyapı oturtmaya çalıştıklarını belirten Güneş, "Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. Daha iyiyiz ama hala yolun başındayız. Tüm oyuncular iyi çalıştı. Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre arayışlarımız oldu. Maçı kazanmayı düşünen, oyununu coşkuyla rakibine kabul ettiren, bütünleşen bir takım olmak istiyoruz. Gücümüz de umudumuz da var" dedi. Güneş şöyle devam etti:

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Sistemi değiştirmeyi denedik. Arkadaşların cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemem. Hazırlık maçlarının sonucunun değil oyununun anlamı vardır. Kendi oyunumuzla goller atmaya çalıştık. İkinci yarılarda kopmalar oluyor. Fizik kadar oyun alışkanlıkları da var. Bildikleri var, duyguları var. Akıl kullanırlarsa artı getirir. Pozisyon da bulsanız o anlarda doğru oynadığınız anlamına gelmez. Bunları düzeltmez. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız.

SAISS ZARAR VERDİ!

Saiss'in durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse üstüne çıkar. Sakatken oyuncular bazen bu tercihleri yapabiliyor. Oyuncunun randımanı düşer, sakatlığı büyür. Takıma katkısı olmadı, hem bize, hem kendine, herkese zararı oldu; bakacağız. Ghezzal şubat ayında dönecek. Tam bilemiyoruz, iyi gidiyor. Omzu sakat olan Oğuzhan var.

SİSTEM TABİKİ DEĞİŞEBİLİR

Günümüzde taktik sistemler konuşulur. Eldeki oyunculardan takım içerisinde nasıl randıman alırız diye düşünüyoruz. Oyuncun topu boş kaleye atamıyorsa, top kazanamıyorsan hangi sistemle oynarsan oyna. Pas kötü, topu iyi kullanamıyorsan, rakibi oynatıyorsan sistem seni kurtarmaz. Temel değerler olunca sistem kolaylaşır. Başka bir sistem de olabilir.