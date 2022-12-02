Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Dünya Kupası arası verilmesi nedeniyle hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın alternatifi bulundu. Cezayirli yıldızın sakatlığının ciddi olmasıyla birlikte Kartal, rotasını Fransa'ya çevirdi. Transferin detayları... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Siyah beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Beşiktaş hazırlık maçında F.Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimden rotasonlu kadro istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında Beşiktaş yönetimi o bölgeye transfer için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Ghezzal'ın sakatlığın ardından transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Adam Mohamed Ounas'a çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Kariyerine Fransız ekibi Lille'de devam eden Cezayirli orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar fiyat araştırması yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Takvim'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in bu mevki için transfer istemesiyle düğmeye basan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcuyu bonservisi ile alması için en az 8 milyon euro bedeli gözden çıkarması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Beşiktaş, kulübü Lille ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi ve 1 yıl da opsiyonu bulunan oyuncuyu kiralamak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Şenol Güneş'in ısrarla istediği Cezayirli oyuncu için kulübüyle temaslar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Öte yandan futbolcunun eski kulübü Napoli ile Lille arasındaki anlaşma sebebiyle bonservis bedelinin en az 1 milyon euro daha artabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcu bu sezon Ligue 1 ekibi Lille'de 10 maçta oynadı 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu! Adam Ounas...

Ounas kariyerinde daha önce İtalyan ekibi Napoli'nin yanı sıra Cagliari ve Bordeaux gibi takımlarda da forma giydi.

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