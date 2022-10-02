İSTANBUL'DA TRAFİĞE DERBİ AYARI | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi trafiğe kapatılacak yollar...

Bu akşam 20.00'de başlayacak kritik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Karşılaşma öncesi ise İstanbul'da yolların durumu büyük merak konusu haline geldi. Saat 14.30 itibarıyla stadyum civarındaki yollar başta Dolmabahçe Tüneli olmak üzere trafiğe kapatılmış durumda. İşte açık olan yollar...

KAPATILAN YOLLARIN LİSTESİ

1. Kadırgalar Caddesi ve Dolmabahçe Tünel Bomonti İstikameti Dolmabahçe Cadde Kesişimi Işıklardan Araç trafiğine kapatılarak akım Karaköy İstikametine yönlendirilecektir.

2. Dolmabahçe Gazhane Caddesi Şehitler Tepesi İstikameti Askerocağı Cadde Kesişimi The Ritz Carlton Önünden Araç trafiğine kapatılarak akım Mete Kavşak İstikametine yönlendirilecektir.

3. Bedri Karafakihoğlu Caddesi Şehitler Tepesi İstikameti Mete Cadde Başı Işıklardan Araç trafiğine kapatılarak akım Divan Kavşağına yönlendirilecektir.

4. Gümüşsuyu İnönü Caddesi Şehitler Tepesi İstikameti MKE Önünden araç trafiğine kapatılarak akım tekrardan Taksim istikametine yönlendirilecektir.

5. Dolmabahçe Tünel Dolmabahçe Meydan İstikameti Akar Cadde girişlerinden araç trafiğine kapatılarak akım Bomonti İstikametine yönlendirilecektir.