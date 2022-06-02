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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden seçilmişti. Bu süreci değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlı takımın Fransız hocası Valerien Ismael'e ayrı bir parantez açtı ve Kartal'a yeni bir teknik direktör önerisinde bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 07:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

TURGAY DEMİR - ISMAEL İLE OLMAZ

Beşiktaş'ta kongre heyecanı sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi bir kongreden daha zaferle ayrılırken, sonuçlara baktığımızda iktidarın da, muhalefetin de alması gereken mesajlar olduğunu net olarak görüyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Öncelikle diğer aday Fuat Çimen'e genel kurulun verdiği mesaj iyi irdelenmeli. Açık söylemek gerekirse ben dahil kimse bu kadar oy almasını beklemiyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

FUAT ÇİMEN ŞAŞIRTTI

Tepki oyları, şunlar-bunlar hep konuşulabilecek detaylar elbette ama aldığı oy sayısına bakarsak Fuat Çimen'i gelecek yıllarda daha önemli yerlerde görme ihtimalimiz olduğunu söylememiz gerek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Genel kurul, Çimen'e, "Henüz hazır değilsin ama daha iyi hazırlandığın bir seçimde seni destekleyebiliriz" mesajı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

VERİLEN MESAJ NET

Genel kurulun Başkan Çebi'ye verdiği mesaj ise uyarı dolu. "Bir kez daha sizi seçiyoruz ama bundan sonra işler kötü giderse mazeret dinlemek istemiyoruz" dedi genel kurul.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

En azından benim anladığım bu. Demokratik bir yarış oldu; o sebeple kazananı, kaybedeni ve de Beşiktaş için kongre salonuna gidip oy veren tüm üyeleri yürekten kutluyorum. Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlı olsun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

SİSTEM TAKINTISI FAZLA

Tekrar seçilen Çebi artık tamamen transfere yönelecektir. Bunu yaparken Valerien Ismael konusunu detaylıca düşünmesinde fayda var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Ismael, pragmatik bir teknik adam değil, sistem takıntısı abartılı noktada, elindeki kadro hangi sistemi oynar diye düşünmeyip, kafasındaki sisteme herkesin uymasını bekliyor ki, bu çok mantıklı değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

CAMİANIN DESTEĞİ ŞART

Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur, ben tersini yapıyorum ve diyorum ki, Ceyhun Kazancı-Valerien Ismael ikilisinin yeniden yapılanmayı başaracağına inanıyorsa Başkan Çebi bunu camiaya net cümlelerle anlatmalıdır. Tıpkı yıllar önce Üstünkaya'nın yaptığı gibi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

ÖZKAYNAK DEVRİMİ

80'lerin başlarında rahmetli Mehmet Üstünkaya camiaya seslenip "Gerekirse beş yıl şampiyon olmamayı göze aldık, gençlerle yolumuza devam edeceğiz" demişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Takımın başına da Miliç'i getiren Başkan Üstünkaya asla pes etmedi. Yapılanmanın ilk yılında ligi 5. tamamlayan Beşiktaş ertesi yıl ise 15 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. Dahası, Fikret, Rıza, Ziya, Süleyman, Fuat, Haluk gibi bir çok genç yetenek de kazanılmıştı. Bu manzarada en büyük pay kararlı bir tutum takınan Üstünkaya'ya aitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Şimdi Çebi de aynı şeyi yapmalı ve sürecin sancılı olacağını camiaya anlatmalıdır. Camia projeye destek verdiği takdirde Valerien Ismael ile devam edilmesinde bir sakınca olmaz. Ancak tam tersi büyük sıkıntı yaratır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Yani milyonlarca Beşiktaşlı örtülü bir proje ile oyalanır ve işler sarpa sararsa çarşı karışır. Dolayısıyla Başkan Çebi, insanları uzun vadeli bir projeye ikna edemez ise yapılanmayı yarışarak yapabilecek olan başka bir ismi göreve getirmelidir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

BU SİSTEMLE ZOR

Karar Çebi'nin... Kazancı-Ismael ikilisinin projesi kısa sürede sonuç verecek bir proje değil. Taraftar sabreder mi, bilemem. Fransız hocanın üçlü savunmada ısrar etmesi, 'Topu rakip sahaya gönderin gerisini orada hallederiz' şeklinde özetleyeceğimiz kaos futbolu, yeni sezon öncesi bana pek umut vermiyor. Beşiktaş bu sistemle özellikle iç sahada çok zorlanır ve en büyük silahı olan seyirciyi de tribünden kaçırır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

GÜNEŞ ÇARE OLABİLİR

Naçizane tavsiyem süreci daha iyi bir sistem ve daha tecrübeli bir teknik adamla geçmektir. Misal Şenol Güneş bu anlamda biçilmiş kaftan.

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