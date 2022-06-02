BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Beşiktaş'a flaş hoca önerisi! "Biçilmiş kaftan"

Genel kurul, Çimen'e, "Henüz hazır değilsin ama daha iyi hazırlandığın bir seçimde seni destekleyebiliriz" mesajı verdi.

Genel kurulun Başkan Çebi'ye verdiği mesaj ise uyarı dolu. "Bir kez daha sizi seçiyoruz ama bundan sonra işler kötü giderse mazeret dinlemek istemiyoruz" dedi genel kurul.

En azından benim anladığım bu. Demokratik bir yarış oldu; o sebeple kazananı, kaybedeni ve de Beşiktaş için kongre salonuna gidip oy veren tüm üyeleri yürekten kutluyorum. Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlı olsun.