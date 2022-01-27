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SON DAKİKA: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahla vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:40
SON DAKİKA: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahla vurularak hayatını kaybetti

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü'nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

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