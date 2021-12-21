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Turkcell Süper Kupa 5 Ocak’ta Katar’da!

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor’un karşı karşıya geleceği müsabaka, 5 Ocak 2022’de atv’den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Turkcell Süper Kupa 5 Ocak’ta Katar’da!

Türkiye Futbol Federasyonu), geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak" ifadeleri kullanıldı. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak" denildi. Şampiyonların bu mücadelesi atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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