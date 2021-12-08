BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na çifte kanca! Fransızlar devrede

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için transfer iddialı yeniden kızıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransız kulüpleri Lyon ve Nice Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in derlediği habere göre; resmi teklifin birkaç gün içinde yapılacağı ve ocak ayında transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş'ın istediği rakamın 12 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaş'ın kalecilerinden Mert Günok'un sakatlanarak sezonu kapatmış olması Siyah-Beyazlı yönetimini kara kara düşündürüyor. Ersin'in satışı gerçekleşirse Beşiktaş'ın Süper Lig kulüplerinden bir kaleci kaleci takviyesi yapma ihtimali bir hayli yüksek.