Sergen Yalçın Beşiktaş Ajax maçı öncesinde konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ajax'ı konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın öne çıkan o sözleri;

Tabii ki mücadele etmek, pozisyona girmek, kazanmak istiyoruz ama bazen istediğimiz şeyler olmuyor. İyi oynadığımız maçlar oldu golü bulamayınca oyun dengeleniyor. Yapılan basit hatalar cezalandırılıyor. Bugün daha kontrollü, mücadeleci bir oyun oynamak istiyoruz.

Kazanmak istiyoruz, inşallah kazanırız ve moral olur bize. Taraftarın isteği neticesinde 2 senedir buradayız. Futbolda iniş çıkışlar olabiliyor. Toparlamak istiyoruz, durum toplantıları yapıyoruz. Oyuncularımızı daha istekli hale getirmek istiyoruz.

Amacımız iyi mücadele etmek, iyi oynamak. Bu etabı puansız kapatmak istemiyoruz. O açıdan bizim için önemli bir müsabaka. Son 2 maçı iyi kapatmak istiyoruz. Bundan sonraki maçlar için ayağa kalkma mesajı vermek istiyoruz.