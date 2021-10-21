BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatları

Süper Lig'in 10. haftası derbi mücadelesine sahne olacak... Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği kritik derbi maçı öncesi siyah-beyazlı kulüpten biletlere ilişkin bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Beşiktaş yaptığı açıklama ile derbi biletlerinin 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren kombinesi olan taraftarları için öncelikli olarak satışa sunulacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 490TL

2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 101 – 126: 1.100TL

VIP 100: 1.250TL

1903 A-E: 1.400TL

1903 B-D: 1.500TL

1903 C: 1.600TL