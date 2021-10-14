BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın Başakşehir maçı öncesi takımı böyle motive etti! "Büyük fırsat"

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. Milli ara döneminde sakat futbolcularının birçoğu iyileşen siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertlileri mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tüm planları da bu maç üzerine kurulmuş durumda. Başarılı çalıştırıcının, yarın alınacak bir galibiyetle ligin zirvesine yerleşeceğini oyuncularına ilettiği ve elde edilecek yeni konumun ezeli rakiplerinin de güzünü korkutacağına inandığı ifade edildi.

KESKİN BİR VİRAJDAYIZ

Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Başakşehir maçının hassasiyetini şu sözlerle ifade ettiği öğrenildi: "Sivas gibi güçlü bir rakibi yenmeyi başardık. Çok sakat ve eksiğimiz vardı, şimdi o konuda da sıkıntımız büyük ölçüde çözüldü. Başakşehir sınavı bizim için keskin bir viraj. Çünkü cuma akşamı alacağımız galibiyet, bizi ligin zirvesine yerleştirecek. Hafta sonundaki derbi maçından çıkacak bir beraberlik de, haftayı averajla lider bitirmemiz anlamına geliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayalım"Başakşehir karşısında alacağımız bir galibiyet, bizi ligin zirvesine yerleştirecek. Derbi maçından çıkacak bir beraberlik de haftayı averajla lider bitirmemiz anlamına geliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayalım"