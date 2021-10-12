Vida'da %50 indirim

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida'yla pazarlıklarını sürdürüyor. Hırvat yıldızın menajeri, senelik 3.4 milyon euro garanti para kazanan oyuncusu için yönetime "Yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 2 senelik yeni bir anlaşma yapabiliriz" teklifini sunarken, bu rakam Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim tarafından yüksek bulundu.

BİR MÜDDET SÜRE İSTEDİ

Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki oyuncunun menajerine, "Vida'dan memnunuz. Ancak bu rakam bizim bütçemizin üzerinde. Biz Vida'yla yıllık 1.7 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma yapabiliriz, bu rakamın üzerine de çıkamayız" yanıtını verdi. Hırvat oyuncunun menajerinin ise %50 oranındaki bu indirime çok sıcak bakmasa da, oyuncusuyla görüştükten sonra yanıt vereceğini yönetime iletti.