Haberler Beşiktaş Vida'da %50 indirim

Vida'da %50 indirim

Beşiktaş yönetimi, senelik 3.4 milyon euro kazanan Vida'ya 1.7 milyon euro’luk teklif sundu. Hırvat stoper yıllık 2.5 milyon euro talep etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Vida'da %50 indirim

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida'yla pazarlıklarını sürdürüyor. Hırvat yıldızın menajeri, senelik 3.4 milyon euro garanti para kazanan oyuncusu için yönetime "Yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 2 senelik yeni bir anlaşma yapabiliriz" teklifini sunarken, bu rakam Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim tarafından yüksek bulundu.

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Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki oyuncunun menajerine, "Vida'dan memnunuz. Ancak bu rakam bizim bütçemizin üzerinde. Biz Vida'yla yıllık 1.7 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma yapabiliriz, bu rakamın üzerine de çıkamayız" yanıtını verdi. Hırvat oyuncunun menajerinin ise %50 oranındaki bu indirime çok sıcak bakmasa da, oyuncusuyla görüştükten sonra yanıt vereceğini yönetime iletti.

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