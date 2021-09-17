Gruptan çıkar

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Christoph Daum, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını değerlendirdi. A Spor'a konuşan Alman futbol adamı, siyah- beyazlıların üst tura çıkabilecek kapasitede olduğunu kaydetti. Daum, "Beşiktaş, Dortmund karşısında çok iyi bir maç oynadı ama devamını getiremedi. Şansı yakalayan Dortmund değerlendirdi. Böyle şans gelince kullanılması şart" dedi. Usta hoca, "Çok organize edilmiş dengeli bir takım Beşiktaş. Süper Lig'de de şampiyonluğa gidebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Daum şöyle devam etti: "Paslar konusunda da üstünlükleri var ama Beşiktaş birkaç hafta sonra daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve ileriki maçlarda daha iyi olacaklar. Dortmund'dan da çok fırsat buldular ama değerlendiremediler. Golü yakalama konusunda sorun yaşadılar. Beşiktaş'ın transferleri iyi, takımın kalitesi arttı. Biraz zaman lazım, en iyi performansa ulaşmaları için beklemeleri lazım."