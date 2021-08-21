Gaziantep - Beşiktaş: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Günün önemli maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Beşiktaş puanını 4'e çıkardı, Gaziantep FK ise yeni sezonda ilk puanını aldı.

Beşiktaş Ligin 3ç haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

N'SAKALA KORKUTTU

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 70. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.

N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü. Beşiktaş'tan yapılan açıklada N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü duyuruldu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferleri Batshuayi ve Alex Teixeira, Gaziantep FK maçında ilk kez forma giydi. Kara Kartal'ın yeni yıldızları 67. dakikada oyuna dahil oldu.