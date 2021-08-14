Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibini N'Koudou, Atiba ve Larin'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını değerlendirirken, Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu Kenan Karaman hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

İlk maçlar çok zordur. Üstelik geçen sene şampiyon olmanın verdiği belki bir rahatlık da olabilirdi. Ama kim ne derse desin, ben Beşiktaş'ı iyi buldum. Hatta maçın ikinci yarısında çok daha iyi buldum. Adeta geçen sezondan kaldıkları yerden devam eder gibiler.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Önce Kenan Karaman'dan bahsedelim… Belki Aboubakar gibi nokta golcü değil ama futbol oynamayı çok iyi biliyor. Bir forvetin yapması gereken çok şeyi iyi yapıyor. Bu da muhtemelen Alman altyapısında yetiştiğinden dolayı. Kendisine atılan topu tutup, arkadaşlarının gelmesini sağlıyor. Sağa-sola önemli koşular yapıp defansın dengesini dağıtıyor.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Nitekim Beşiktaş'ın ilk golü böyle bir pozisyondan geldi. Kenan sağdan aldı, N'Koudou'ya attı. N'Koudou da ancak çok kaliteli ve komple bir futbolcu olan birinin yapacağı şekilde müthiş bir gol attı. Topu alışı, dönüşü, dar açıya rağmen tepeye vuruşu buram buram kalite.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

N'Koudou da çok iyi başladı. Rosier, tartışmasız Türkiye'nin yaratıcılığı ve ofans gücü uzak ara en iyi sağ beki. İkinci golde kendisine akıllı bir pas atıldı. Pas hızlıydı ama çabukluğuyla topu kontrol etti ve Atiba'ya golü attırdı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Beşiktaş'ın bu sene kadro derinliği de iyi. Mesela Larin ve Gökhan önemli hücum silahları ama sonradan girdiler. Oğuzhan sonradan girdi. Ljajic kenarda. Topal hem stoper oynar hem orta saha oynar. Aslında Süper Lig için yeterli bir kadro ama Şampiyonlar Ligi için bir şey diyemeyiz çünkü orası devler sahnesi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Hakem Zorbay Küçük kötü maç yönetmedi. Ama mükemmel miydi, hayır. İlk yarı sarı kartı olan Sabo, Vida'nın ayağına çok belirgin, sert bir şekilde bastı atamadı. Rosier'in rakibin üst baldırına yaptığı hareket en az bir sarı kart. Bazı faulleri yanlış yorumladı. Ama ilk maçlarda da hakemlere tolerans göstermemiz lazım.

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