Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

N'Koudou da çok iyi başladı. Rosier, tartışmasız Türkiye'nin yaratıcılığı ve ofans gücü uzak ara en iyi sağ beki. İkinci golde kendisine akıllı bir pas atıldı. Pas hızlıydı ama çabukluğuyla topu kontrol etti ve Atiba'ya golü attırdı.
Beşiktaş'ın bu sene kadro derinliği de iyi. Mesela Larin ve Gökhan önemli hücum silahları ama sonradan girdiler. Oğuzhan sonradan girdi. Ljajic kenarda. Topal hem stoper oynar hem orta saha oynar. Aslında Süper Lig için yeterli bir kadro ama Şampiyonlar Ligi için bir şey diyemeyiz çünkü orası devler sahnesi.
Hakem Zorbay Küçük kötü maç yönetmedi. Ama mükemmel miydi, hayır. İlk yarı sarı kartı olan Sabo, Vida'nın ayağına çok belirgin, sert bir şekilde bastı atamadı. Rosier'in rakibin üst baldırına yaptığı hareket en az bir sarı kart. Bazı faulleri yanlış yorumladı. Ama ilk maçlarda da hakemlere tolerans göstermemiz lazım.