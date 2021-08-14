Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

İlk maçlar çok zordur. Üstelik geçen sene şampiyon olmanın verdiği belki bir rahatlık da olabilirdi. Ama kim ne derse desin, ben Beşiktaş'ı iyi buldum. Hatta maçın ikinci yarısında çok daha iyi buldum. Adeta geçen sezondan kaldıkları yerden devam eder gibiler.

Önce Kenan Karaman'dan bahsedelim… Belki Aboubakar gibi nokta golcü değil ama futbol oynamayı çok iyi biliyor. Bir forvetin yapması gereken çok şeyi iyi yapıyor. Bu da muhtemelen Alman altyapısında yetiştiğinden dolayı. Kendisine atılan topu tutup, arkadaşlarının gelmesini sağlıyor. Sağa-sola önemli koşular yapıp defansın dengesini dağıtıyor.