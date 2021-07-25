Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona çok yaklaşan Beşiktaş, Cezayirli yıldızın önerisiyle sürpriz bir golcüyü de gündemine aldı. Ghezzal, Monaco'da forma giyen 20 yaşındaki İtalyan forvet Pietro Pellegri'yi siyah-beyazlılara önerdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Ancak bu isim ne Sergen Yalçın'ın, ne de scout ekibinin listesinde yer alıyor. Oyuncuyu öneren isim Rachid Ghezzal oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'la yaptığı görüşmede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için nasıl bir oyun planı düşündüğü hakkında bilgi verdi.

Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

YARATICILIK ÖNEMLİ
Sergen Yalçın ayrıca üst düzey bir forvet oyuncusu ile anlaşmak istediklerinden, bu forvetin takımı daha fazla önde tutup kendisinin yaratıcılığının daha fazla öne çıkacağından bahsetti. Bu görüşmede Ghezzal, Yalçın'a sürpriz bir isim önerdi. Monaco'dan Leicester City'ye transfer olduğu sezon 21 milyon euro'ya İtalya'dan transfer edilen Pietro Pellegri'yi tavsiye etti.

Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

DEVLER LİGİ AVANTAJI
O sezon 17 yaşında olmasına rağmen onunla oynadığı her maçta kendisini daha verimli hissettiğinden bahsetti. Şu anda 20 yaşında olan 1.88'lik golcünün Monaco'da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş, Pellegri için araştırma kararı aldı. Pellegri'nin Devler Ligi'nde oynaması için Monaco tarafından Beşiktaş'a gönderilebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

Monaco formasıyla 23 resmi maçta görev yapan Pellegri, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Genoa'da da 10 maçta 3 gol atan İtalyan oyuncu, A milli takım formasını da 1 kez giydi.

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