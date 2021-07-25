Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Ancak bu isim ne Sergen Yalçın'ın, ne de scout ekibinin listesinde yer alıyor. Oyuncuyu öneren isim Rachid Ghezzal oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'la yaptığı görüşmede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için nasıl bir oyun planı düşündüğü hakkında bilgi verdi.

YARATICILIK ÖNEMLİ

Sergen Yalçın ayrıca üst düzey bir forvet oyuncusu ile anlaşmak istediklerinden, bu forvetin takımı daha fazla önde tutup kendisinin yaratıcılığının daha fazla öne çıkacağından bahsetti. Bu görüşmede Ghezzal, Yalçın'a sürpriz bir isim önerdi. Monaco'dan Leicester City'ye transfer olduğu sezon 21 milyon euro'ya İtalya'dan transfer edilen Pietro Pellegri'yi tavsiye etti.