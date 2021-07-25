Son dakika transfer haberleri: Ghezzal önerdi! Beşiktaş'a İtalyan golcü Pietro Pellegri

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Ancak bu isim ne Sergen Yalçın'ın, ne de scout ekibinin listesinde yer alıyor. Oyuncuyu öneren isim Rachid Ghezzal oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'la yaptığı görüşmede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için nasıl bir oyun planı düşündüğü hakkında bilgi verdi.
YARATICILIK ÖNEMLİ
Sergen Yalçın ayrıca üst düzey bir forvet oyuncusu ile anlaşmak istediklerinden, bu forvetin takımı daha fazla önde tutup kendisinin yaratıcılığının daha fazla öne çıkacağından bahsetti. Bu görüşmede Ghezzal, Yalçın'a sürpriz bir isim önerdi. Monaco'dan Leicester City'ye transfer olduğu sezon 21 milyon euro'ya İtalya'dan transfer edilen Pietro Pellegri'yi tavsiye etti.
DEVLER LİGİ AVANTAJI
O sezon 17 yaşında olmasına rağmen onunla oynadığı her maçta kendisini daha verimli hissettiğinden bahsetti. Şu anda 20 yaşında olan 1.88'lik golcünün Monaco'da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş, Pellegri için araştırma kararı aldı. Pellegri'nin Devler Ligi'nde oynaması için Monaco tarafından Beşiktaş'a gönderilebileceği belirtildi.