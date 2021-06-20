Haberler Beşiktaş N’Koudou’ya Katar’dan teklif

N’Koudou’ya ’dan teklif

Beşiktaşlı N'Koudou'ya 'dan teklifler geldi. 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro önerildiği belirtildi. Asbaşkan , N'Koudou'nun 2019'da 4,5 milyon euro'ya alındığını belirterek, "Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon euro'ya veremeyiz, tekliflerini artırmalılar" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
N’Koudou’ya Katar’dan teklif
Beşiktaşlı N'Koudou'ya 'dan teklifler geldi. 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro önerildiği belirtildi. Asbaşkan , N'Koudou'nun 2019'da 4,5 milyon euro'ya alındığını belirterek, "Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon euro'ya veremeyiz, tekliflerini artırmalılar" dedi.
SON DAKİKA